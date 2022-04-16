3 مناطق في مرمى رابع أيام "المطرية".. "المسند": عواصف و"ذراعين"!

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تُوَاصل الحالة المطرية تأثيرها في يومها الرابع، وأن تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جنوبي مكة، والرياض، وعسير.
وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر": "المراويح أو السرايات ظاهرة جوية وهي عبارة عن عواصف رعدية محلية المنشأ خارج نظام المنخفضات المتوسطية، وتتكون في الشهور الانتقالية وهي أبريل ومايو، واليوم دخول طالع المؤخر (الذراعين)".
وأضاف: "فترة تشغيل التكييف البارد ستستمر حتى الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر القادم في الشرق والوسط والشمال بوجه عام".
وتابع: "قد يغلق الكثير من الناس سخانات الماء نهائيًّا حتى بداية الموسم القادم في نصف المملكة الجنوبي".