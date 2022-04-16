3 مناطق في مرمى رابع أيام "المطرية".. "المسند": عواصف و"ذراعين"!

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تُوَاصل الحالة المطرية تأثيرها في يومها الرابع، وأن تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جنوبي مكة، والرياض، وعسير.