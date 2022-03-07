30 ألف بلاغ.. "أمانة عسير" تواصل جهودها لمعالجة "التشوهات البصرية"

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 30,982 بلاغاً خاصاً بمشكلات الطرق والأرصفة في مواقع عدة متفرقة شملت مدن المنطقة ومحافظاتها، مشيراً إلى أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.