30 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" ينتظمون في اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان

وأضاف: جميع الأبناء والبنات يواصلون رحلتهم الدراسية وسط أجواء من الانضباط والجدية والنشاط، وفي بيئات تعليمية مهيأة بشكل رائع، يمضي فيها الأبناء يومهم الدراسي بالهمة والجدية ذاتَيهما؛ وذلك بفضل الله سبحانه، ثم ما أنفقته الدولة -أعزها الله- ممثلة في وزارة التعليم على المباني المدرسية، وتوفير كل سبل الراحة. كما هنَّأ "الحازمي" مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالشهر الفضيل، وأعرب عن ثقته الكبيرة بهم لمواصلة رحلة التعليم في أعظم الشهور وأفضلها؛ ما سيضاعف لهم الأجر والثواب في تأدية رسالتهم التعليمية والتربوية السامية.