30 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم الليث" ينتظمون في اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان

انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان ٣٠ ألف طالب وطالبة حضوريًّا في جميع المراحل الدراسية بمدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث، ومكاتب التعليم التابعة لها، وسط أجواء من الإيجابية والجدية والانضباطية والتفاعل والمشاركة من قِبل الطلاب والطالبات مع معلميهم ومعلماتهم داخل الفصول الدراسية.
وبدأ الطلاب يومهم الدراسي في ظل وجود بيئات تعليمية محفزة وداعمة لاستمرار العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل.
ورفع مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بهذه المناسبة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيًا الله أن يحفظهما، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار.
وأضاف: جميع الأبناء والبنات يواصلون رحلتهم الدراسية وسط أجواء من الانضباط والجدية والنشاط، وفي بيئات تعليمية مهيأة بشكل رائع، يمضي فيها الأبناء يومهم الدراسي بالهمة والجدية ذاتَيهما؛ وذلك بفضل الله سبحانه، ثم ما أنفقته الدولة -أعزها الله- ممثلة في وزارة التعليم على المباني المدرسية، وتوفير كل سبل الراحة. كما هنَّأ "الحازمي" مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بالشهر الفضيل، وأعرب عن ثقته الكبيرة بهم لمواصلة رحلة التعليم في أعظم الشهور وأفضلها؛ ما سيضاعف لهم الأجر والثواب في تأدية رسالتهم التعليمية والتربوية السامية.
ونوه الحازمي بالشراكة الفاعلة لأولياء الأمور في هذه المرحلة، وذلك من خلال تعزيز دورهم في تشجيع أبنائهم على الدراسة خلال الشهر الفضيل، وإعانتهم على تنظيم أوقاتهم، بما في ذلك حصولهم على القسط الكافي من النوم، إلى جانب تأمين البيئة المناسبة والجو النفسي والاجتماعي والصحي للمراجعة والاستذكار.
من جانب آخر حرصت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، على تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية، ولاسيما لطلبة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ومرحلتَي المتوسطة والثانوية، التي تبرز للطلاب والطالبات القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان، وما يمثله من رصيد يتشارك فيه الطالب أجر العبادة والصوم، وحث الطلاب وتحفيزهم على الانضباط المدرسي.