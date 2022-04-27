30 إبريل آخر موعد للتسجيل في بطولتي المملكة للخيل المصرية و"كحيلة" للخيل العربية

وشددت اللجنة المنظمة على أنه سيتم استبعاد النماذج المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة وعلى جميع الراغبين بالمشاركة إرسال النموذج ووصل سداد المقابل المالي للمشاركة بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني الموضح في نموذج الاشتراك.