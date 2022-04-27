30 إبريل آخر موعد للتسجيل في بطولتي المملكة للخيل المصرية و"كحيلة" للخيل العربية

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عن استمرار التسجيل في بطولتي المملكة لجمال الخيل المصرية وبطولة المملكة الدولية "كحيلة" لجمال الخيل العربية الأصيلة 2022م والتي ستُقام خلال الفترة من 25-29 مايو 2022م بواجهة الرياض في مدينة الرياض.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أن فترة التسجيل انطلقت منذ 20 إبريل الجاري وتنتهي يوم 30 من الشهر ذاته مطالبة جميع المشاركين الالتزام بفترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وشددت اللجنة المنظمة على أنه سيتم استبعاد النماذج المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة وعلى جميع الراغبين بالمشاركة إرسال النموذج ووصل سداد المقابل المالي للمشاركة بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني الموضح في نموذج الاشتراك.