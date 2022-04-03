30 متطوعًا يُقدِّمون الإفطار لـ1000 صائم على طريق الشمال الدولي في رفحاء

يمثل شهر رمضان الفضيل موسمًا عامرًا بالعبادات والطاعات، وميدانًا للتنافس في أعمال البر والإحسان وتفطير الصائمين في العديد من الأماكن والساحات العامة والجوامع والمساجد؛ ويتجلى ذلك بتنافس 30 متطوعًا من الفِرق التطوعية المعتمدة في تقديم وجبات الإفطار لنحو 1000 صائم من جنسيات مختلفة في مخيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في ‫محافظة رفحاء تحت شعار "إفطار ودعوة". ويحتوي المخيم على 133 سفرة.