سعودي وإماراتي ضمن الشخصيات اللوجستية بالمنطقة لـ2022

أعلنت النافذة اللوجستية، اليوم الأحد، اختيار شخصيتين في القيادة والأعمال، ضمن قائمة كبيرة من شخصيات ساهمت في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة ‎الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.