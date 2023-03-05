محليات

سعودي وإماراتي ضمن الشخصيات اللوجستية بالمنطقة لـ2022

"مصبح" لـ"القيادة" و"البداح" لـ"الأعمال"
سعودي وإماراتي ضمن الشخصيات اللوجستية بالمنطقة لـ2022
سبق
سبق

أعلنت النافذة اللوجستية، اليوم الأحد، اختيار شخصيتين في القيادة والأعمال، ضمن قائمة كبيرة من شخصيات ساهمت في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة ‎الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى اختيار مدير عام ‎جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، ل‎شخصية العام 2022م اللوجستية للقيادة؛ نظير الإنجازات الكبيرة والتطور في أعمال القطاع، التي ساهمت بشكل مباشر في النمو والتطور والابتكار على مستوى المنطقة.

فيما اُخْتِير الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات اللوجستية "‎سال"، فيصل بن سعد البداح، ل‎شخصية العام 2022م اللوجستية للأعمال؛ للإسهامات الكبيرة في تطوير أعمال القطاع من منظور التوسُّع والتطور لتلبية الاحتياجات على مستوى المنطقة.

وتقدمت النافذة اللوجستية بالشكر الجزيل لأعضاء فريق عمل لجنة الجائزة في النافذة اللوجستية؛ لمساهمتهم في اختيار الشخصيات، وشغفهم في تطوير هذا القطاع الحيوي؛ وهم: إبراهيم القحطاني، وخالد العمرود، ‎ونشمي الحربي، ‎ومحمد المعيبد.

قطاع الخدمات اللوجستية
أحمد محبوب مصبح
فيصل بن سعد البداح

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org