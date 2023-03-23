محليات

ضبط 14 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة وتبوك

"الأمن البيئي" يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على الحياة الفطرية
ضبط 14 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة وتبوك
واس
واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 12 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 6 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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