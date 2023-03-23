ضبط 14 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في المدينة وتبوك

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 12 آلية تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 6 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.