"السهيمي": ارحموا المواطن يا شركات التأمين

ويعلق "السهيمي" قائلًا: "قضية الرسوم هذه تُعتبر من أغرب ما يُصادفه صاحب المركبة؛ فعمره له دور فيها، ونوع السيارة له دور، وعمر السيارة له دور، وكل هذا التنوع هدفه إيجاد مبررات للشركات لرفع ثمن الرسوم على المواطن.. وعلى سبيل المثال؛ فولدي عمره "٢١" سنة وأشهر، ولديه سيارة صغيرة، وأراد تجديد رخصة السير "الاستمارة"، فكان لزامًا عليه أن يدفع رسوم التأمين، فبحث في شركات التأمين فوجد أن أقلّ مبلغ تطلبه الشركات كان مقداره "2894.55" ريالًا، عدًّا ونقدًا، فضلًا عن رسوم تجديد رخصة السير "الاستمارة" التي تبلغ "٣٠٠" ريال، ليصبح المجموع "3194.55" ريالًا، تم دفعها كاملة دون نقصان.. وبسؤال العارفين والمجربين عن سبب المبالغة في الرسوم، ذكروا أن ذلك يعود لصغر سن السائق -علمًا أن لديه رخصة سياقة- وهذا يعني أنه كلما صغر سن السائق زادت قيمة الرسوم، وكلما كبر سنه انخفضت قيمة الرسوم، ويعود كذلك لنوع السيارة".