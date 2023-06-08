مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تبدأ برنامج الابتعاث الخارجي بإلحاق أطباء الدفعة الأولى بجامعات كندية واسترالية

د. ربى جمل الليل: الابتعاث مسؤولية وأمانة وسنؤديها بالاجتهاد وعكس الصورة الحقيقة المشرقة لبلدنا
د. نايف الشمري: المجموعة لعبت دوراً كبيراً في تطوير مسيرتي المهنية ولهذا اخترت برنامجها للابتعاث
د. إيمان كمال : أشكر المجموعة على هذه الفرصة وعلى الدعم والاهتمام غير المحدود
د. ايناس القحطاني: هذه فرصة للاستفادة من البرنامج الذي يدعم شباب وشابات الوطن
بدأت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية برنامج الابتعاث الخارجي، بالحاق الدفعة الأولى من الأطباء بعدة جامعات كندية واسترالية، ضمن البرنامج الأكاديمي الذي يعد الأضخم من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، وذلك في إطار استراتيجيات المجموعة لتطوير وتجويد خدمات الرعاية الطبية في المملكة، ورفع قدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل.
وقال الاستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلف أن برنامج المجموعة للابتعاث الخارجي يسعى إلى الاسهام في تحقيق الأهداف الوطنية، إذ أنه يتماشى مع استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث، ومستهدفات الرؤية الوطنية 2030، مضيفاً أننا في المجموعة سعداء جداً بابتعاث الدفعة الأولى من الكوادر الطبية الوطنية المميزة لعدة جامعات عالمية، وذلك للحصول على التخصصات الدقيقة وتنمية قدراتهم العملية، وصولاً إلى الهدف الرئيسي المتمثل في الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المملكة.
من جانبها عبرت المبتعثة د. ربى هاشم جمل الليل عن سعادتها بهذه الفرصة الكبيرة التي اتاحتها لها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وهذا ليس غريباً عليها فقد ظلت ملتزمة بتوفير أعلى مستويات الجودة في التعليم والتدريب للكوادر الطبية الشابة ومقدمي الرعاية الصحية.
وأكدت د. ربى أن المبتعثين سيكونون خير سفراء لبلدنا المملكة العربية السعودية وسنعكس صورتها الحقيقة المشرقة، والابتعاث مسؤولية وأمانة سنؤديها بالاجتهاد والنجاح ومن ثم العودة إلى الوطن وخدمة وطننا ومجتمعنا، بما تلقيناه من علم وخبرات، بالمحافظة على قيمنا وشيمنا السمحاء.
وقال الطبيب المبتعث د. نايف الشمري أن برنامج الابتعاث الخارجي مبادرة كبيرة، تتيح فرصاً واعدة ومتكافئة للأطباء والطبيبات السعوديين للالتحاق ببرنامج الزمالة الدولية، وتؤكد التزام مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمسؤولياتها العلمية والمجتمعية.
وأوضح د. الشمري أن المجموعة لعبت دوراً كبيراً في تطوير مسيرته المهنية إذ عمل بها لمدة "7" أعوام، مؤكداً أنه سارع بالتقديم لهذا البرنامج لثقته أن الدعم الذي حظي به طوال تلك السنوات سيستمر، مضيفاً أنه ينتهز هذه السانحة لتقديم شكره الجزيل للدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس الإدارة، الذي بادر بإنشاء هذه الأكاديمية التي تقوم بأدوار عظيمة.
من جانبها أشادت المبتعثة د. إيمان كمال بالمجموعة وجهودها المستمرة في تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، في اتجاهين متوازيين الأول هو تجويد خدماتها المقدمة عبر مستشفياتها، والثاني هو الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي كجزءاً لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقد قامت بتدريب وتأهيل الآلاف من الممارسين الصحيين عبر العديد من البرامج التدريبية والتعليمية المميزة، قبل أن تطلق مؤخراً مبادرتها للابتعاث الخارجي، والتي لا شك ستضيف الكثير للمستفيدين باطلاعهم على الابحاث والتجارب وأحدث الممارسات، بالإضافة إلى نقل الخبرات العالمية إلى الداخل، وتطوير وتعزيز مهارات البحث والابتكارات، ومن ناحية أخرى سيستفيدون من الانفتاح على مجتمعات وبيئات ثقافية مختلفة وهو الأمر الذي سيسهم في توسيع مداركهم.
وتابعت قائلة أنها قدمت لبرنامج الدكتور سليمان الحبيب للابتعاث الخارجي لعدة أسباب، أبرزها أن المجموعة ستتيح لها الفرصة لاكمال التخصص الدقيق، إضافة إلى أن البرنامج سيضمن لها العمل لاحقاً في مستشفيات المجموعة، التي تمثل بيئة مثالية لخدمة المرضى، وكذلك للتطور المهني.
وأضافت: "صراحة لا أملك إلا أن أشكر الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة المعطاءة على الاهتمام الدعم غير المحدود، والسلاسة والسهولة في التعامل، وهذا يجعلني أنصح الزملاء الراغبين في الابتعاث الخارجي التقديم لبرنامج الدكتور سليمان الحبيب".
وفي الختام قالت د. ايناس القحطاني أن هذه فرصة للاستفادة من البرنامج الذي يدعم شباب وشابات الوطن، واكتساب الخبرة والتجربة من هذه الجامعات العالمية المرموقة التي سيلتحقون بها، مضيفة أن الابتعاث إحدى وسائل تطوير التعليم، وتأهيل الكوادر الطبية، ونقل المعارف والتقنيات للمساعدة في رفع خدمات الرعاية الصحية في المملكة بشكل خاص، والإفادة من مخرجاته في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.