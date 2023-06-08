مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تبدأ برنامج الابتعاث الخارجي بإلحاق أطباء الدفعة الأولى بجامعات كندية واسترالية

من جانبها أشادت المبتعثة د. إيمان كمال بالمجموعة وجهودها المستمرة في تطوير قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، في اتجاهين متوازيين الأول هو تجويد خدماتها المقدمة عبر مستشفياتها، والثاني هو الاهتمام بالتعليم والتدريب الطبي كجزءاً لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقد قامت بتدريب وتأهيل الآلاف من الممارسين الصحيين عبر العديد من البرامج التدريبية والتعليمية المميزة، قبل أن تطلق مؤخراً مبادرتها للابتعاث الخارجي، والتي لا شك ستضيف الكثير للمستفيدين باطلاعهم على الابحاث والتجارب وأحدث الممارسات، بالإضافة إلى نقل الخبرات العالمية إلى الداخل، وتطوير وتعزيز مهارات البحث والابتكارات، ومن ناحية أخرى سيستفيدون من الانفتاح على مجتمعات وبيئات ثقافية مختلفة وهو الأمر الذي سيسهم في توسيع مداركهم.