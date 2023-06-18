"إكسبو 2030".. المحفل العالمي يقترب من الرياض لهذه الأسباب

ويضاعف من فرص الرياض في الفوز بالمنافسة اشتراط نظام المكتب الدولي للمعارض، المسؤول عن اختيار الفائز، عدم تنظيم أي دولة المعرض نفسه خلال 15 عامًا؛ إذ سبق لإيطاليا تنظيم المعرض في 2015 من خلال مدينة ميلانو، كما تحول الظروف القاسية التي تعيشها أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية القائمة والمستمرة مع جارتها روسيا دون استضافتها المعرض في مدينة أوديسا؛ الأمر الذي يرجح كفة الرياض.