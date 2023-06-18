"إكسبو 2030".. المحفل العالمي يقترب من الرياض لهذه الأسباب

لم يتبقَّ على معرفة الفائز بحق استضافة الحدث العالمي "إكسبو 2030" إلا شهور قليلة؛ إذ من المقرر أن تُعلَن المدينة المستضيفة للمعرض الدولي في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، وذلك في ظل ارتفاع فرص العاصمة السعودية الرياض في الفوز بحق الاستضافة لأول مرة.
ومن المقرر أن يشارك سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في حفل استقبال السعودية الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض (المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي) عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس؛ وهو ما يضفي ثقلاً كبيرًا للملف السعودي؛ لما يحظى به الأمير الشاب من احترام وتقدير قادة ووفود دول العالم.
ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة "معرض الرياض إكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، كما يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميُّز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان كبرى الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.
وسينظم إكسبو 2030 الرياض تحت عنوان الموضوع الرئيسي المقترح للمعرض "معًا نستشرف المستقبل"؛ ليشكل ركيزة أساسية، تضفي طابعًا استثنائيًّا، يحث المشاركين على تقديم أفكار مبتكرة وملهمة، وترجمتها على أرض الواقع من خلال الأجنحة الإبداعية، والبرامج الثقافية والاقتصادية والعلمية التي سيحتضنها المعرض.
وتستهدف الرياض نحو 40 مليون زيارة للمعرض، كما لن يتم الاكتفاء بتسجيل 40 مليون زيارة إلى المعرض فحسب، بل سيتم تمكين مليار شخص من تحقيق التفاعل مع الحدث عبر الميتافيرس؛ إذ ستمنح هذه الطريقة لمليار شخص فرصة الحضور ورؤية المعرض في حدث استثنائي.
يُعد معرض "إكسبو" حدثًا عالميًّا مكرسًا لإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية، وذلك من خلال تقديم رحلة داخل موضوع مختار عبر أنشطة جذابة وغامرة.
ويكون هذا الحدث العالمي الكبير الذي تنظمه وتسهله الحكومات، ويجمع بين البلدان والمنظمات الدولية (المشاركين الرسميين)، لا مثيل له في قدرته على جمع ملايين الزوار، وخلق ديناميكيات جديدة، وتحفيز التغيير في المدن المضيفة.
وتسمح المشاركة في "إكسبو" للدول بخلق عالم مصغر عابر، وعالم مصغر للتقدم والحوار العالميَّين؛ فأجنحة الدول المشاركة توفر رحلة دولية فريدة للانخراط في الدبلوماسية الثقافية، والتفاعل مع البلد المضيف، والمشاركين الآخرين، والسياح المحتملين، والشركاء التجاريين والمستثمرين، وذلك من خلال الأجنحة أو المساحات المخصصة؛ إذ يعرض كل بلد تنوعه الثقافي والحضاري على جماهير غفيرة متنوعة؛ ما يخلق قرية عالمية، تقدم تجربة غير مسبوقة للزوار والمشاركين على حد سواء.
ويعود تاريخ إقامة أول معرض إلى عام 1851، حينما نظمته العاصمة البريطانية لندن؛ إذ جاء تأسيسه كفرصة لتقديم الاختراعات الصناعية لمختلف الدول، وتقديم الواجهة التكنولوجية والصناعية للبلدان المشاركة، التي تعكس التقدم الذي تحققه الثورة الصناعية.
تحظى الرياض بفرص كبيرة ومتزايدة في الفوز باستضافة المحفل العالمي؛ إذ تتنافس برفقة بوسان الكورية، وأوديسا الأوكرانية، وروما الإيطالية على مقعد الاستضافة.
واستطاعت الدبلوماسية السعودية الفوز بثقة أكثر من 90 دولة موزعة عبر قارات العالم من أصل 170 دولة، لها حق التصويت، أي أكثر من نصف الأصوات؛ إذ أبدوا دعمهم للملف السعودي، وثقتهم في قدرة الرياض على تنظيم حدث لا ينسى.
كما تمتلك الرياض جاهزية مثلى لاستضافة دول العالم؛ فهي تتقدم بسرعة في صفوف المدن الأكثر زيارة في العالم من خلال معالمها السياحية، ومشهدها الثقافي المفعم بالحيوية، وسياسة التأشيرات المفتوحة، فضلاً عن توسعها في البنية التحتية، والترابط الداخلي والخارجي السلس في موقع "إكسبو" المقترح للاستضافة.. كما تمثل العاصمة واجهة مشاريع رؤية 2030 الطموحة.
ويضاعف من فرص الرياض في الفوز بالمنافسة اشتراط نظام المكتب الدولي للمعارض، المسؤول عن اختيار الفائز، عدم تنظيم أي دولة المعرض نفسه خلال 15 عامًا؛ إذ سبق لإيطاليا تنظيم المعرض في 2015 من خلال مدينة ميلانو، كما تحول الظروف القاسية التي تعيشها أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية القائمة والمستمرة مع جارتها روسيا دون استضافتها المعرض في مدينة أوديسا؛ الأمر الذي يرجح كفة الرياض.
ولا شك أن حضور ولي العهد حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض يمثل أهمية خاصة، وعاملاً مهمًّا للفوز بالترشح؛ لما يكنه القادة العالميون من احترام وتقدير للأمير محمد بن سلمان.