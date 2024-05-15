"الدحيم" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير التجارة

وحصل الدحيم على شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعـة هـل في بريطانيا، وشهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، إضافة إلى مشاركته في عددٍ من البرامج المتخصصة داخل المملكة وخارجها، ومن أهمها برنامج التشريعات المتقدمة في جامعة لندن (LSE)، وبرنامج تطوير التشريعات التجارية في سياتل بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكية، وبرنامج القانون الإنجليزي في جامعة كامبردج.