مشاهد لحظية من 3 مواقع.. تفرد عالمي للمملكة في "إدارة حشود الحج المليونية"

وفي فيديو لقناة "الإخبارية": أكدت المشاهد أن السعودية "مضرب مثل في تنظيم الحشود"؛ حيث ظهر في المقطع التنظيم المقترن بالمستوى العالي من الكفاءة على المستويات كافة، وبتنسيق كبير من الجهات المعنية؛ وذلك من خلال رصد 3 مواقع في اللحظة نفسها لتجلي قدرة المملكة على تنظيم الحشود المليونية.