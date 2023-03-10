وزير الخارجية يستعرض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره القطري

وفي بداية الاتصال هنَّأ الأمير فيصل بن فرحان الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنيًا التوفيق والسداد، فيما عبَّر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم عن ترحيب دولة قطر الشقيقة بصدور البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتَيْهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.