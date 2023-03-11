"أمانة الشرقية" تزيِّن الميادينَ والطرق بالأعلام احتفاءً بيوم "العَلَم السعودي"

وتأتي مشاركة أمانة المنطقة الشرقية في هذا اليوم، بعد صدور الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحديد يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم، والذي يجسّد مدى اهتمام القيادة، حفظها الله، وحرصها وعنايتها بالأيام التاريخية المهمّة في تاريخ الوطن؛ حيث يوافق اليوم الذي أقرّ فيه الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، العلم بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء، بتاريخ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م.