"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وزخات من البرد على الشمالية والجوف وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية، في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحوّل تدريجياً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج؛ تصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.