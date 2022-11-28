"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة وزخات من البرد على الشمالية والجوف وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية، في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.