برعاية السفير.. الملحقية الثقافية في إيرلندا تحتفل مع طلابها باليوم الوطني الـ92

وتفصيلاً، أكد السفير "الجبير" في كلمة له بهذه المناسبة اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها ومواطنيها في الخارج والعمل على خدمتهم على أكمل وجه، وبخاصة الطلبة الدارسون في الخارج؛ ليعودوا إلى وطنهم حاملين أعلى الدرجات العلمية، وليسهموا في بناء وطنهم المزدهر والمشرق.