برعاية السفير.. الملحقية الثقافية في إيرلندا تحتفل مع طلابها باليوم الوطني الـ92

نظمت الملحقية الثقافية لدى إيرلندا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل الجبير والملحق الثقافي الدكتورة فهدة آل الشيخ.
وتفصيلاً، أكد السفير "الجبير" في كلمة له بهذه المناسبة اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها ومواطنيها في الخارج والعمل على خدمتهم على أكمل وجه، وبخاصة الطلبة الدارسون في الخارج؛ ليعودوا إلى وطنهم حاملين أعلى الدرجات العلمية، وليسهموا في بناء وطنهم المزدهر والمشرق.
وقالت الدكتورة فهدة آل الشيخ: نحن اليوم في عهد الحزم والعزم مملكة عظمى متقدمة واقتصادها ينمو عن كل عام تحت حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحت رؤية سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود 2030.
وشارك في تنظيم الحفل النادي الطلابي السعودي لدى إيرلندا، حيث أقيمت خلاله عدد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، وحضر الحفل قرابة 250 من الطلبة السعوديين الدارسين بمختلف الجامعات الإيرلندية وذويهم، ومنسوبي السفارة والملحقية الثقافية لدى إيرلندا، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.