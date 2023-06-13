أكبر مشاركة لـ"كبار العلماء".. 8 أيام مع "بلغة الناسك" في دورة موسعة لـ"الحرمين"

وأفاد بأن مشاركة هيئة كبار العلماء في هذه الدورة العلمية تُعَد أكبر وأوسع مشاركة في تاريخ الرئاسة؛ حيث يأتي على رأس المشاركين سماحة مفتي عام المملكة، موضحًا أن الدورة تضمنت عدة محاضرات؛ هي: "ضرورة اعتناء الحاج بالعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة" وقدّمها الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومحاضرة "وصايا لحجاج بيت الله" لعضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان الفوزان، و"التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي شرح حديث جابر في الحج" للدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، و"شرح كتاب الحج من مختصر صحيح البخاري" لعضو هيئة كبار العلماء سعد بن ناصر الشثري.