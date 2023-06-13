أكبر مشاركة لـ"كبار العلماء".. 8 أيام مع "بلغة الناسك" في دورة موسعة لـ"الحرمين"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، الدورة العلمية الموسعة تحت عنوان "بلغة الناسك إلى فقه العقيدة والمناسك" والتي تستمر لثمانية أيام؛ وذلك بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام.
وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حرص الرئاسة على إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية للعالم أجمع، من خلال نشر الدروس والدورات العلمية، وإيصال العلم النافع والحكمة والموعظة الحسنة للقاصدين.
وأفاد بأن مشاركة هيئة كبار العلماء في هذه الدورة العلمية تُعَد أكبر وأوسع مشاركة في تاريخ الرئاسة؛ حيث يأتي على رأس المشاركين سماحة مفتي عام المملكة، موضحًا أن الدورة تضمنت عدة محاضرات؛ هي: "ضرورة اعتناء الحاج بالعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة" وقدّمها الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومحاضرة "وصايا لحجاج بيت الله" لعضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان الفوزان، و"التعليق على آيات الحج من تفسير السعدي شرح حديث جابر في الحج" للدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، و"شرح كتاب الحج من مختصر صحيح البخاري" لعضو هيئة كبار العلماء سعد بن ناصر الشثري.
وأضاف: محاضرة "الحج موصل لمقامات التقوى" لعضو هيئة كبار العلماء صالح بن عبدالله بن حميد، و"وصايا عامة لحجاج بيت الله الحرام" لعضو هيئة كبار العلماء عبدالله بن سليمان بن منيع، و"وقفات مع قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم)" لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومحاضرة "آيات الحج" قدّمها الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، و"صفة الحج" لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، و"صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم" لعضو هيئة كبار العلماء الدكتور غالب بن محمد الحامضي.