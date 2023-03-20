مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عملية معقدة لإنقاذ ستيني يعاني من تمدد خطير بالشريان الأورطي مع الحفاظ على الصمام القلبي

بفضل من الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ مريض بالعقد السادس من العمر، وصل المستشفى وهو يعاني من مضاعفات خطيرة، ناتجة عن تمدد الشريان الأورطي القلبي، والذي كاد يودي بحياته لا قدر الله.
ذكر ذلك الدكتور فهد المخدوم استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض وصل المستشفى، وهو يعاني من الآم شديدة في منتصف الصدر وصعوبة حادة في التنفس؛ إذ تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والصور الطبية بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan)، وقد أسفرت الفحوصات عن اكتشاف تَمدد خطير في الشريان الأورطي الصاعد، كاد أن ينفجر مسببًا الوفاة للمريض، وارتجاع في الصمام الأورطي، وشعور بالألم الحاد.
وأفاد الدكتور "المخدوم" بعد اجتماع الفريق الطبي وإجراء دراسة وافية للتاريخ المرضي ونتائج الفحوصات، بأنه تَقرر التدخل الجراحي؛ حيث اعتمدت الخطة العلاجية على إصلاح الصمام الأورطي وعدم استبداله بآخر نسيجي أو معدني؛ وذلك للمحافظة على الوضع الصحي للمريض مستقبلًا.
وأشار إلى أن العملية استغرقت 8 ساعات متواصلة تحت التخدير الكامل، وتم فيها فتح الصدر التجميلي، والبدء بتوصيل المريض على أجهزة التروية القلبية والرئة، ومن ثم استئصال الشريان الأورطي الصاعد (Dacron Graft)، تَبِعَ ذلك إجراء ترميم للصمام الأورطي باستخدام تكنيك خاص، يهدف إلى إصلاحه واختباره والتأكد من عمله بنجاح أثناء العملية. كما تم فحص الصمام بالموجات الصوتية عبر المريء بعد الانتهاء من الجراحة؛ وذلك للتأكد من عمله بصورة طبيعية واختفاء الارتجاع السابق ولله الحمد.
وقال الدكتور فهد المخدوم إنه بعد الجراحة نُقِلَ المريض للعناية المركزة ووُضع تحت المراقبة، وتَبين تحسن مؤشراته الحيوية واستقرار وضعه الصحي، وخلال 48 ساعة نُقِل لجناح التنويم، وقد استطاع المشي التدريجي، مع إخضاعه لبرنامج علاج طبيعي تأهيلي، وخرج من المستشفى في اليوم الخامس وهو بصحة جيدة.