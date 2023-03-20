مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عملية معقدة لإنقاذ ستيني يعاني من تمدد خطير بالشريان الأورطي مع الحفاظ على الصمام القلبي

ذكر ذلك الدكتور فهد المخدوم استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال: إن المريض وصل المستشفى، وهو يعاني من الآم شديدة في منتصف الصدر وصعوبة حادة في التنفس؛ إذ تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والصور الطبية بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan)، وقد أسفرت الفحوصات عن اكتشاف تَمدد خطير في الشريان الأورطي الصاعد، كاد أن ينفجر مسببًا الوفاة للمريض، وارتجاع في الصمام الأورطي، وشعور بالألم الحاد.