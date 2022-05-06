31 مايو.. أول رحلة لحجاج ماليزيا

وقال السناتور داتوك إدريس أحمد في مؤتمر صحفي، إن 14306 ماليزيين سيغادرون إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وإنه سيتم إبلاغ الأشخاص الذين تمّ اختيارهم لأداء الفريضة مع ضرورة استيفاء الشروط الصحية اللازمة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن مزيدٍ من التفاصيل في وقتٍ لاحق.