31 مايو.. أول رحلة لحجاج ماليزيا

أعلنت الشؤون الدينية الماليزية، أن أول رحلة للحجاج الماليزيين هذا العام ستبدأ في 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أنه تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.
وقال السناتور داتوك إدريس أحمد في مؤتمر صحفي، إن 14306 ماليزيين سيغادرون إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، وإنه سيتم إبلاغ الأشخاص الذين تمّ اختيارهم لأداء الفريضة مع ضرورة استيفاء الشروط الصحية اللازمة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن مزيدٍ من التفاصيل في وقتٍ لاحق.
وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت أبريل الماضي، عدد الحجاج خلال الموسم، مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصّصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
وتضمنت ضوابط موسم حج هذا العام أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً ميلادياً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا "كوفيد-19" المعتمدة في وزارة الصحة.
ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي "PCR" لفيروس كورونا "كوفيد-19" لعيّنة أُخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.