310 محاضرات وأبحاث.. فعاليات "جراحة المسالك 33" تُسدل ستارها بالخبر

اختُتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الثالث والثلاثين لجمعية جراحة المسالك البولية السعودية الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بالخبر؛ تحت شعار "مستجدات جراحة المسالك البولية"، بتنظيم من الجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية، بحضور عدد من المتحدثين من داخل وخارج المملكة.
وعبّر رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم العريفي، عن شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر، مقدمًا شكره لمحافظ الخبر سليمان الثنيان على تشريفه وافتتاحه للفعاليات، وكذلك الشكر لجميع اللجان المنظمة والمشاركين والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها والجهات الإعلامية والمتطوعة بالمؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر شهد حضورًا مميزًا وإشادة من الجميع على نجاحه من الناحية التنظيمية، بالإضافة للمحتوى العلمي المميز؛ مشيرًا إلى تميز مؤتمر هذا العام بحجم الحضور طوال أيام المؤتمر، من المهتمين بهذا المجال، بالإضافة لإقامة معرض طبي مصاحب للشركات الراعية جرى فيه استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية في تخصص جراحة المسالك البولية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور رياض الموسى: إن المؤتمر شَهِد تقديم أكثر من ١٥٠ محاضرة، واستعراض أكثر من ١٦٠ بحثًا في كافة تخصصات جراحة المسالك البولية، بمشاركة ضيوف ومتحدثين مميزين من داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى ست ورش عمل مميزة لتدريب الأطباء في مختلف تخصصات جراحات المسالك البولية الدقيقة.
وأشار إلى أن المؤتمر اختُتم بجلسة ختامية جرى فيها استعراض ملخص لتوصيات المؤتمر من المحاضرات المقدمة في جراحة مسالك الأطفال، واضطرابات وصعوبات التبول، وأورام الجهاز البولي، ومناظير الجهاز البولي والحصوات، والجراحات الترميمية، وجراحة زراعة الكلى، وأمراض الذكورة والعقم.