310 محاضرات وأبحاث.. فعاليات "جراحة المسالك 33" تُسدل ستارها بالخبر

وأضاف أن المؤتمر شهد حضورًا مميزًا وإشادة من الجميع على نجاحه من الناحية التنظيمية، بالإضافة للمحتوى العلمي المميز؛ مشيرًا إلى تميز مؤتمر هذا العام بحجم الحضور طوال أيام المؤتمر، من المهتمين بهذا المجال، بالإضافة لإقامة معرض طبي مصاحب للشركات الراعية جرى فيه استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية في تخصص جراحة المسالك البولية.