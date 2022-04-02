312 زيارة و60 مخالفة.. أمانة الشرقية تواصل جولاتها على المنشآت التجارية

وأكّدت الأمانة أن الجولات الرقابية، تأتي ضمن الجهود الرقابية المكثّفة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وشملت منافذ بيع اللحوم والتمور والمخابز والمواد الغذائية بشكلٍ عام، لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قِبل المنشآت التجارية لكسب امتثال أكبر وتفعيل مبادرة "ممتثل" للمنشآت وتوسيع جانبَي التوعية والرقابة.