36 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 10 مئوية.