36 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت وادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر 36 مئوية، شرورة 35 جدة، وكل من جازان ونجران 34، والقنفذة 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها الباحة وطريف والقريات 11 درجة وحائل 12 مئوية.
وسجّلت أبها والباحة والطائف ومكة المكرّمة وجدة وعرعر وجازان وطريف والقنفذة وينبع والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.