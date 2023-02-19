"أمانة جدة": مسح ميداني لوضع خطط منظومة النقل الشامل التفصيلي بالمحافظة

وأشارت إلى أن المسوحات التي تنفذها ميدانيًّا ستستمر لعدة أشهر، وستتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج مدينة جدة، لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية لها، فيما سيشمل العمل الميداني إجراء مقابلات مع الأسر في المنازل بهدف مسح الرحلات المرورية اليومية للسكان، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتسهيل هذه التحركات وتقليل المدة الزمنية لأي رحلة.