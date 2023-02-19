"أمانة جدة": مسح ميداني لوضع خطط منظومة النقل الشامل التفصيلي بالمحافظة

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إطلاق مسح ميداني ضمن مشروع دراسة لتطوير وتحديث نموذج النقل والأدوات اللازمة لإعداد مخطط النقل الشامل التفصيلي، بالتعاقد مع شركة متخصصة في الاستشارات الهندسية.
وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع سيساهم في وضع الخطط المستقبلية لمنظومة النقل والارتقاء بجودة الحياة كأحد مستهدفات رؤية 2030م.
وأشارت إلى أن المسوحات التي تنفذها ميدانيًّا ستستمر لعدة أشهر، وستتضمن العد والحصر المروري لشبكة الطرق داخل وخارج مدينة جدة، لمعرفة الأحجام المرورية والطاقة الاستيعابية لها، فيما سيشمل العمل الميداني إجراء مقابلات مع الأسر في المنازل بهدف مسح الرحلات المرورية اليومية للسكان، ومن ثم وضع الخطط المستقبلية لتسهيل هذه التحركات وتقليل المدة الزمنية لأي رحلة.
ودعت أمانة جدة جميع الجهات والمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع ممثليها (شركة الأبحاث الإحصائية للأعمال) في إجراء هذه المسوحات، وتقديم المعلومات الصحيحة لتحقيق الهدف من الدراسة، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة التحقق من هوية الباحث الميداني من خلال البطاقة الرسمية ورمز التحقق الموضح عليها.