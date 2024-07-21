طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": شديد الحرارة على أجزاءٍ من الشرقية والرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، في حين تكون الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).