"جوازات الرياض" تمدد ساعات العمل الرسمي لتسليم جواز السفر حتى 8 مساءً

وأوضحت أن قرار التمديد؛ يأتي للتيسير على جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات من خلال منصة "أبشر"، مع ضرورة حجز موعد لتسلم الجواز حضوريًّا، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق التي يقدّمها البريد السعودي "سبل" وفق العنوان الوطني المسجل مسبقًا في النظام.