ضمان أثناء الملاحة.. المملكة تُوقع مشروع "اتفاقية الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن"

ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية اليوم في العاصمة الصينية بكين، نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري؛ حيث يسعى مشروع الاتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دوليًّا، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يُجرَى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تُبَين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصًا حصريًّا في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.