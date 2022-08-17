الدفاع المدني يدعو للحذر من احتمالية فرص هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

وبيّنت المديرية أن مناطق: (عسير، والباحة، ونجران، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك) ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، كما قد تتأثر أجزاء من مناطق: (الرياض، والقصيم، والشرقية) بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة.