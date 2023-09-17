"هيئة الاتصالات" تطلق مبادرة مشتركة مع اتحاد ITU لإيجاد حلول مبتكرة تسد الفجوة الرقمية عالمياً

وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي على الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للجميع، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيداً للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية.