المملكة تستضيف المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بتنظيم من "منشآت"

تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور عددٍ من أصحاب المعالي والسعادة قادة التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تستضيف العاصمة الرياض، الثلاثاء المقبل، أعمال المنتدى الخليجي لرواد الأعمال بنسخته الثانية، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومشاركة العديد من رواد الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.