4 آلاف دافع عربة.. سواعد وطنية تسهم في تكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها الهادفة إلى تسهيل تنقل قاصدي المسجد الحرام من خلال مختلف أنواع العربات المجانية والكهربائية، مما يسهم في أداء نسكهم في يسر وسهولة.
وتقوم إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف على ما يزيد على أربعة آلاف دافع عربة، ومنحهم تصاريح العمل بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول على التصريح، ومراقبة جودة الخدمة المقدمة بنظام الورديات على مدار الساعة.
وأعرب دافعو العربات عن سعادتهم بخدمة قاصدي المسجد الحرام والمشاركة في تسهيل أدائهم النسك والعبادات.
وفي هذا السياق، قال دافع العربة أحمد المالكي: أعمل بترخيص من إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على دفع العربات؛ لتسهيل تنقل القاصدين خلال أداء الطواف والسعي وبين الأروقة والمداخل والمصليات والساحات الداخلية والخارجية وفق معايير وضوابط وضعتها الإدارة لضبط الأسعار وجودة الخدمة.
وأضاف: العمل في المسجد الحرام شرف وخدمة قاصديه فخر؛ حيث يتفانى في تقديم خدمات التنقل عبر العربات؛ لحرصه على رضا المستفيدين استشعاراً لعظم المكان وطلباً لنيل صادق الدعوات بالتوفيق والنجاح في دنياه وآخرته.
من ناحيته، تحدّث رزق الله العمري عن مدى سعادته بالعمل داخل المسجد الحرام وسماع الابتهالات والدعوات التي تلهج بها ألسنة القاصدين من الزائرين والحجاج والمعتمرين بشكل يومي طلباً للمغفرة والرضوان من الله عز وجل، وأشار إلى نوعية العمل المشترك بين كل العاملين على خدمات التنقل بالمسجد الحرام ودوره في تسهيل بيئة العمل في دفع العربات، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات قاصدي المسجد الحرام على مدار العام.
بدوره، قال بخيت المهري: العمل في المسجد الحرام بمختلف المجالات الخدمية والتوجيهية والتشغيلية وغيرها من الخدمات المقدمة للقاصدين نعمة من الله عز وجل وكرم واصطفاء؛ بكونهم خدامًا لبيت الحرام وقاصديه الذين يفدون من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، لاسيما في ظل حكومة المملكة العربية السعودية التي سخرت الغالي والنفيس في سبيل تهيئة أحدث الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وأجمع دافعو العربات بالمسجد الحرام بالثناء على جودة التنظيم والتطوير المستمر لإجراءات واشتراطات العمل ودورها في تمكين الراغبين في دفع العربات بأسلوب حضاري وتنظيم إداري يتناسب مع عظم ومكانة العمل في بيت الله الحرام، وقدموا الشكر للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما يلقونه من دعم واهتمام أثمر في خلق بيئة عمل محفزة تحفزهم على بذل أقصى الجهود في خدمة الراغبين في الاستفادة من خدمات العربات بالمسجد الحرام.