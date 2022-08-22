4 آلاف دافع عربة.. سواعد وطنية تسهم في تكامل خدمات التنقل بالمسجد الحرام

من ناحيته، تحدّث رزق الله العمري عن مدى سعادته بالعمل داخل المسجد الحرام وسماع الابتهالات والدعوات التي تلهج بها ألسنة القاصدين من الزائرين والحجاج والمعتمرين بشكل يومي طلباً للمغفرة والرضوان من الله عز وجل، وأشار إلى نوعية العمل المشترك بين كل العاملين على خدمات التنقل بالمسجد الحرام ودوره في تسهيل بيئة العمل في دفع العربات، وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات قاصدي المسجد الحرام على مدار العام.