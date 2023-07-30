نجاح قيصرية عالية الخطورة لمريضة مصابة بالأنيميا وفقر الدم بمستشفى الأسياح العام

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن موضع خطورة إجراء مثل هذه العمليات يتمثل في حدوث نزيف أثناء أو بعد الولادة بسبب فقر الدم الشديد الذي يؤدي إلى كسل وعدم انقباض عضلات الرحم بعد الولادة؛ منوهًا بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة ولادة دون أن يكون لها أي متابعات سابقة لحالتها في العيادة الخارجية المختصة بالمستشفى.