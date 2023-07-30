نجاح قيصرية عالية الخطورة لمريضة مصابة بالأنيميا وفقر الدم بمستشفى الأسياح العام

نجح أطباء قسم الولادة والأطفال في مستشفى الأسياح العام، في إجراء عملية ولادة قيصرية عالية الخطورة بسرعة فائقة واحترافية شديدة لمريضة تعاني من أنيميا حادة وفقر شديد في الدم والصفائح الدموية.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن موضع خطورة إجراء مثل هذه العمليات يتمثل في حدوث نزيف أثناء أو بعد الولادة بسبب فقر الدم الشديد الذي يؤدي إلى كسل وعدم انقباض عضلات الرحم بعد الولادة؛ منوهًا بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة ولادة دون أن يكون لها أي متابعات سابقة لحالتها في العيادة الخارجية المختصة بالمستشفى.
وبيّن التجمع أنه تم تنويم المريضة وعمل التحاليل والفحوصات والأشعة التلفزيونية اللازمة لها، بالإضافة إلى رسم تخطيط الجنين، والتي أظهرت أنها تعاني من حالة أنيميا حادة "فقر الدم"؛ فتم توفير فصيلة الدم المناسبة لها، وطلب الفريق الطبي إجراء نقل الدم على وجه السرعة، كما بيّنت الفحوصات أن عنق الرحم كان متسعًا بمقدار 6 سنتمترات.
وأضاف أنه بمتابعة الحالة في غرفة الولادة حدث انخفاض مفاجئ في نبض الجنين فتم توجيه الحالة على وجه السرعة إلى غرفة العمليات، وبمساعدة أطباء التخدير وطاقم العمليات تم عمل ولادة قيصرية لها، وإعطاؤها أدوية تحث على انقباض الرحم، وبفضل من الله وتوفيقه، تمت الولادة بنجاح؛ حيث غادرت الأم ومولودها المستشفى وهما بصحة جيدة.