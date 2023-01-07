الشرقية.. الهلال الأحمر يرفع جاهزية الفِرَق الإسعافية بالتزامن مع الحالة المطرية

ودعا الهلال الأحمر السعودي كل المواطنين والمقيمين إلى الاتصال على رقم الخدمة الإسعافية (997)، أو عبر تطبيق البلاغات الإسعافية (أسعفني) الذي يعمل على مدار الساعة؛ منوهًا بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفِرَق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية؛ لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.