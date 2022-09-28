سفارة المملكة لدى التشيك تستقبل المهنئين باليوم الوطني الـ92

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية التشيك، حفلًا بمناسبة اليوم الوطني الـ92، بحضور نائب وزير الخارجية التشيكية مارتن تلابا، وعدد من كبار المسؤولين، بالإضافة لسفراء الدول لدى جمهورية التشيك، وعدد من الطلبة والمواطنين.
ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك، عبدالله بن متعب الرشيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، مشيدًا بما حققته المملكة ضمن برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وقدّم السفير الرشيد التهنئة لجمهورية التشيك حكومةً وشعبًا على النجاحات المتتالية لرئاستها للاتحاد الأوروبي في تلك المرحلة الصعبة، مشيدًا بعمق العلاقة المتطورة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك، وتظهر من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والتعاون المشترك في جميع المجالات.