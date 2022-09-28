سفارة المملكة لدى التشيك تستقبل المهنئين باليوم الوطني الـ92

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك، عبدالله بن متعب الرشيد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، مشيدًا بما حققته المملكة ضمن برامج ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.