"المطرية السادسة" تخِفّ وتمتد.. "خريطة هطولات الأحد" في توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو اليوم السابع عشر من المربعانية؛ حيث تخف الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ لكنها مستمرة.