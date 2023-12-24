"المطرية السادسة" تخِفّ وتمتد.. "خريطة هطولات الأحد" في توقعات "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الأحد هو اليوم السابع عشر من المربعانية؛ حيث تخف الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم ١٤٤٥هـ لكنها مستمرة.
وأوضح "الحصيني"، أنه وفقًا للنماذج العددية للطقس؛ لا تزال فرصة الأمطار متوقعة وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة إن شاء الله.
وأبان أن فرصة الأمطار تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض نواحي أجزاء من المربع بين شقراء والمجمعة والزلفي ورماح، وتضم شمال وشمال غرب الشرقية نواحي الجبيل ووسط الصمان.
وأضاف: "تمتد الأمطار نواحي جنوب الطائف بما فيها الشفاء وأجزاء من الباحة وعسير ونواحي طريف والقريات"؛ مشيرًا إلى أنها هذه تظل توقعات حتى تقع، والله أعلم".