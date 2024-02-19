"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وحائل والقريات الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت حائل والقريات أقل حرارة بـ5 درجات فقط؛ فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.