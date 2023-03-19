12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.