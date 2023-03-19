12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وتبوك والمدينة المنورة وحائل وجازان ونجران والشمالية والشرقية والجوف والرياض ومكة المكرمة والقصيم.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة التاسعة صباحًا، وتشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والرث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وخريص وحرض وسلوى وعردة والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العويقيلة ورفحاء حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على طريف وعرعر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد القريات وطبرجل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الرياض أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين وعفيف والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة بقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحناكية والمدينة المنورة والمهد والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل تبوك وتيماء والبدع وحقل والوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.