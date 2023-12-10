انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز قيمتها 4.8 مليون ريال

انطلقت مساء اليوم مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، التي ينظمها نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، وتتضمن ثمانية أشواط بجوائز إجمالية تبلغ 4.8 مليون ريال.
وشهدت الليلة إقامة شوطين للمسابقة، هما (حر من حر) فرخ وقرناس، ويحصل فيها صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، مقابل 200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.
وفاز الصقار خالد بن ناصر الهاجري بشوط مسابقة المزاين حر من حر فرخ للمحليين والدوليين، من خلال صقره (ياس)، محققًا المراكز الثلاثة الأولى، فيما حقق الصقار عبدالله بن سلطان القحطاني شوط مسابقة المزاين حر من حر قرناس للمحليين والدوليين، بالصقر (النود)، وجاء ثانيًا محمد بن حمد الهاجري، وحل ثالثًا راشد بن علي بالجافلة.
وتتواصل غدًا أشواط مسابقة المزاين، من خلال إقامة ثلاثة أشواط، تجمع المحليين والدوليين، هي: حر فرخ إنتاج محلي، وحر قرناس، وحر أسود/ أدهم قرناس.
وتُختتم المسابقة بإقامة ثلاثة أشواط يوم الثلاثاء المقبل، هي: شاهين بحري قرناس، وجير بيور فرخ (للسعوديين والدوليين)، إضافة إلى شوط لفئة جير بيور قرناس مخصص للمحليين فقط.
ويستقبل نادي الصقور السعودي الصقارين المحليين والدوليين الراغبين في تسجيل صقورهم للمشاركة في أشواط مسابقة المزاين الستة، التي ستقام يومَي الاثنين والثلاثاء، من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحًا خلال اليوم ذاته الذي تقام فيه الأشواط.
ويعتمد نظام مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 على اختيار أجمل الصقور في ثماني فئات، وذلك في إطار تعزيز نادي الصقور السعودي للمحافظة على الموروث العريق في مجال الصقارة، وتناقله عبر الأجيال الجديدة، وكذلك فتح آفاق جديدة في مجال الصقور؛ لتصبح السعودية وجهة عالمية للصقور والصقارين.