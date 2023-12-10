انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز قيمتها 4.8 مليون ريال

وشهدت الليلة إقامة شوطين للمسابقة، هما (حر من حر) فرخ وقرناس، ويحصل فيها صاحب المركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، مقابل 200 ألف ريال للمركز الثاني، و100 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.