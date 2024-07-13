احتفاءً بتاريخهم.. تركي آل الشيخ يعلن تكريم صناع الدراما السعودية

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، تكريم عدد من صناع الدراما السعودية، ومن أثروا الحركة الفنية على مدار سنوات، بالمسلسلات الكوميدية والتراجيدية.