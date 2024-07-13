احتفاءً بتاريخهم.. تركي آل الشيخ يعلن تكريم صناع الدراما السعودية

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، تكريم عدد من صناع الدراما السعودية، ومن أثروا الحركة الفنية على مدار سنوات، بالمسلسلات الكوميدية والتراجيدية.
وتضمت قائمة المكرمين الفنانين: محمد الطويان، وسعد خضر، وعبدالرحمن الخطيب، وعلي إبراهيم.
يأتي ذلك نظرًا لتاريخهم الطويل في الفن، كأبرز رواد الجيل الذهبي، وجزء من ذاكرة السعوديين. كما يأتي ضمن جهود هيئة الترفيه لتكريم المبدعين في مجالاتهم والاحتفاء بهم.
وقال "آل الشيخ" عبر صفحته في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إن شاء الله، سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا في Joy بموسم الرياض القادم، إذا الله، أعطانا وأعطاهم عمر بإذن الله".