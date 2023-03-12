شاهد.. طلاب ينبع ينتظمون على مقاعدهم الدراسية ويحتفلون بـ"يوم العلَم"

وقال مدير التعليم: إن للعلَم السعودي دلالات وطنية ومعاني خالدة تربط الماضي بالحاضر، وتُحَدّث الأجيال عن رمز من رموز الوطن التي تعبّر عن الهوية الإسلامية التاريخية.. ويأتي تحديد يوم للعلَم، تجسيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلَم ودلالته الوطنية المهمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء؛ حيث كان العلَم شاهدًا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية عبر تاريخها الممتد منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م على مدى نحو 3 قرون، ومعاصرًا لقصة تطور ونهضة وطن عزيز بنته لنا الجهود المخلصة، وقدّمته لنا صرحًا شامخًا متماسكًا عامرًا بالأمن والرخاء والاستقرار.