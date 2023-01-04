"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العرضيات حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على بحرة والشعيبة حتى الساعة العاشرة صباحًا، أمطار متوسطة وسيول وتساقط البرد على خليص عسفان والكامل ورابغ وخليص وعسفان وجدة حتى التاسعة صباحًا، بينما تستمر الأمطار المتوسطة على الطائف حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.