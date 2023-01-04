"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية وعسير والجوف.
وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة الرياض أنها تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام للرؤية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والرين والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من فجر الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الدوادمي والقويعية وعفيف حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وبيشة وتثليث وطريب ، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العرضيات حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على بحرة والشعيبة حتى الساعة العاشرة صباحًا، أمطار متوسطة وسيول وتساقط البرد على خليص عسفان والكامل ورابغ وخليص وعسفان وجدة حتى التاسعة صباحًا، بينما تستمر الأمطار المتوسطة على الطائف حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق وخريص والخفجي والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، فيما حذر المركز المنطقة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية ورأس تنورة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.