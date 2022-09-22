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الطائف.. "عيون" مستشفى عبدالعزيز التخصصي يُجري 40 عملية
في إجازة اليوم الوطني 92.. ضمن مبادرة "وطننا بأعيننا"
نفّذ أطباء قسم العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، صباح اليوم الخميس، 40 عملية، ضمن مبادرة "وطننا بأعيننا".
واشتملت العمليات على 20 عملية تصحيح نظر، و20 أخرى لحقن السائل الزجاجي لاعتلالات الشبكية.
وأجرى أطباء العيون بالمستشفى تلك العمليات، والتي كان من المقرر إجراؤها بعد أشهر لوجودها في قوائم الانتظار.
يذكر أن "صحة الطائف" تُقدم خدماتها الوقائية والعلاجية والتوعوية خلال فترة إجازة اليوم الوطني 92، عبر أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة.