33 ألف شخص يستفيدون من 8 آلاف كيلو فوائض حفظ الطعام لوجبات الإفطار بالحرم المكي

استفاد أكثر من 33 ألف شخص من 8 آلاف كيلو من فائض حفظ الطعام لوجبات الإفطار المقدمة في ساحات المسجد الحرام، وذلك خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.
من جانب آخر، كشف مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد المطرفي لـ"سبق"، أن 8511.58 كيلو تم الحفاظ عليه من وجبات الإفطار الجافة التي توزعها الجهات الخيرية على الصائمين في ساحات المسجد الحرام.
وتفصيلاً؛ كشف المطرفي أن المستفيدين من هذا الفائض بلغ 33,253 شخصًا فيما بلغت القيمة التقديرية 60,279 ريالاً.
وأوضح "المطرفي" أن هذه الكميات يتم فرزها مباشرة في المعمل الخاص بالجمعية وإعادة تغليفها وتوجيهها مباشرة إلى المستفيدين في اليوم التالي.
وأشار "المطرفي" إلى أن هذا المشروع يأتي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الساحات ولجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة ومركز التنمية الاجتماعية بمكة.
يُذكر أن الكثير من الجمعيات الخيرية المنتشرة في مناطق السعودية تتنافس على تقديم وجبات الإفطار في ساحات المسجد الحرام وبمشاركة المواطنين الراغبين في المساهمة بإفطار الصائمين، حيث يقوم المتطوعون بفرد سفر الإفطار في مواقع تحددها الجهات المختصة لتلك الجمعيات ووضع وجبات الإفطار وفق اشتراطات صحية.