إنجاز أكثر من 596 ألف عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة خلال عام ونصف

أنجزت وزارة الصحة "596356" عملية جراحية روتينية "غير حرجة" في مختلف التخصّصات الجراحية، وذلك عبر مستشفياتها في مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك مُنذ بداية عام 2021م، حتى منتصف عام 2022م.