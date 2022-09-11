إنجاز أكثر من 596 ألف عملية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة خلال عام ونصف

أنجزت وزارة الصحة "596356" عملية جراحية روتينية "غير حرجة" في مختلف التخصّصات الجراحية، وذلك عبر مستشفياتها في مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك مُنذ بداية عام 2021م، حتى منتصف عام 2022م.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة التعافي من جائحة فيروس كورونا، لافتةً أن الجراحة العامة جاءت كأعلى تخصص بنسبة 20%، تليها جراحة النساء والولادة بنسبة 16%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%.
وأبانت أنه تم وضع خطط إستراتيجية للتعافي من آثار جائحة كورونا على خدماتها الصحية، حيث يقوم مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بمتابعة ورصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية وضمان وصول الخدمة وجدولة العملية وذلك خلال 36 يوماً.
يُذكر أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة، بالتعاون مع برنامج أداء الصحة يُعد أحد مراكز العمليات التي تعمل ضمن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في وزارة الصحة، إلى جانب الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.