"الصناعة" تسهم في تحقيق 3 إنجازات خلال رئاسة المملكة للدورة الـ42 لمجلس التعاون

وتحقق الإنجاز الثاني وهو مباركة المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل واعتمادها بصفة استرشادية من الدول الأعضاء، التي تهدف إلى تحويل اعتماد المصانع من العمالة الكثيفة ومنخفضة المهارة إلى الأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، كما تهدف إلى رفع إنتاجية وكفاءة التشغيل للمصانع الخليجية، وتعزيز ربحية المصانع عبر دعمها التحول نحو الأتمتة، وتبدأ رحلة التحول نحو الأتمتة في مبادرة مصانع المستقبل من التقييم الذاتي للمصانع، ثم المدقق مرورًا بتطوير خطة التحول والحوافز، وانتهاءً بالتنفيذ.