"الخريف" يستشرف فرص تعزيز العلاقات الصناعية مع النمسا

وشهد اللقاء مناقشةَ المواضيع المشتركة بين البلدين، والتأكيدَ على أهمية رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعَي الصناعة والتعدين، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.