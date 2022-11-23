أمانة جازان وبلدياتها تتيح مشاهدة مباريات الأخضر وكأس العالم في 26 موقعاً

تستقبل أمانة منطقة جازان، أهالي المنطقة والمقيمين في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، و25 موقعاً مماثلاً جرى تخصيصها من قِبل البلديات التابعة في جميع المحافظات، وعدد من المراكز لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني ومباريات كأس العالم قطر 2022.
وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني؛ أن الأمانة وبلدياتها تُكثّف جهودها من خلال فتح مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، وبقية المواقع بالمحافظات، والمراكز أمام المشجعين للمنتخب في مبارياته في بطولة كأس العالم.
وأكّد الغزواني؛ مواصلة استقبال المشجعين في جميع مبارياته في البطولة، حيث يخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثاً عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، ضمن المجموعة الثالثة التي تضمّ منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.