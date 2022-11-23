أمانة جازان وبلدياتها تتيح مشاهدة مباريات الأخضر وكأس العالم في 26 موقعاً

وأكّد الغزواني؛ مواصلة استقبال المشجعين في جميع مبارياته في البطولة، حيث يخوض المنتخب منافسات المونديال للمرة السادسة في تاريخه باحثاً عن تحقيق التأهل إلى دور الـ 16، ضمن المجموعة الثالثة التي تضمّ منتخبات: الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك.