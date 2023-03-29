تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.. وسط حزمة قرارات لمجلس إدارة "المنافسة"

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ منها قرارات البتّ في طلبات التركّز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1/ 2/ 1444هـ وحتى 17/ 4/ 1444هـ، وتقريرًا عن أعماله وقراراته خلال العام 2022م ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات.