أسواق العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي الرحاب بالطائف

افتتحت أسواق عبدالله العثيم أحدث فروعها في حي "الرحاب" بمدينة الطائف؛ ليصل عدد أسواقها إلى (300) فرع داخل السعودية.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار خطط الشركة واستراتيجيتها التوسعية والتطويرية التي تهدف إلى زيادة انتشارها في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية كافة، وتعزيز رؤيتها الطموحة المتمثلة في (حياة أفضل بتكاليف أقل).
ويحظى الفرع الذي يقام على مساحة تقارب (2000) متر بموقع مميز في حي الرحاب بمدينة الطائف، وتم تجهيزه بأحدث التصاميم والتقنيات، وتزويده بالكوادر البشرية المؤهلة لخدمة أكبر عدد من المتسوقين، وتلبية متطلباتهم كافة من المنتجات الغذائية الاستهلاكية عالية الجودة، وبأسعار منافسة.
وتضمَّن برنامج الافتتاح عروضًا مميزة، شملت مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج "الولاء اكتساب"، الذي توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني فيه لجميع العملاء من خلال تحميل تطبيق "اكتساب" للأجهزة الذكية عبر "متجر جوجل بلاي أو أبل ستور"؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.
يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم واحدة من كبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع، التي وصلت إلى (300) فرع من الأسواق والهايبر ماركت داخل السعودية، فضلاً عن انتشارها خارج السعودية بعدد 44 فرعًا في جمهورية مصر العربية.