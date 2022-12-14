أسواق العثيم تفتتح أحدث فروعها في حي الرحاب بالطائف

يُذكر أن شركة أسواق عبدالله العثيم واحدة من كبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الفروع، التي وصلت إلى (300) فرع من الأسواق والهايبر ماركت داخل السعودية، فضلاً عن انتشارها خارج السعودية بعدد 44 فرعًا في جمهورية مصر العربية.