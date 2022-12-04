"فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية الهندية بعسير بحوزته 120 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً داخل مركبته.
وتمكنت شرطة جازان من القبض على مواطن بحوزته 48 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً في مركبته.
وفي الجوف، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية المصرية وثالث من الجنسية الباكستانية اعتدوا على مقيمٍ من الجنسية اليمنية وحاولوا سرقة أعلاف من مزرعة.
وألقت شرطة القصيم القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بسرقة أجهزة الكترونية من مرافق عامة والمتاجرة بها .