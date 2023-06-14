مجموعة stc ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ

واطلع الوفد على جاهزية الحلول الرقمية وشبكة stc والخدمات التي تقدمها المجموعة لضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة، حيث عززت stc شبكتها بزيادة 108 مواقع تدعم شبكة الجيل الخامس، لتصل بذلك إلى 1084 موقعاً. كما خصصت المجموعة 248 موقعاً لشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى زيادة مواقع التغطية الداخلية (IBS) إلى أكثر من 300 موقع، ونشر 1964 نقطة اتصال لشبكات الواي فاي في 177 موقعاً. كما قامت المجموعة بتأمين 70 عربة متحركة لتعزيز سعة الباقات وتوسيع التغطية، مع تخصيص 140 موقعاً لشبكة الاتصالات الحرجة (تيترا)، التي تخدم القطاعات الحيوية. ومن المقرر تحويل حركة المرور الدولية على بروتوكولات الإنترنت (IP) بنسبة 100%، مع طاقة استيعابية للمقاسم الدولية تسمح بمرور 150 ألف مكالمة فعلية في وقت واحد.